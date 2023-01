Gentenaar Loïc Masscho pendelt tussen Neerpede en universiteit: “Doorbreken bij Anderlecht zou een kinderdroom zijn die in vervulling gaat”

De 21-jarige Gentse rechtsachter doorliep de jeugdrangen van AA Gent, waar hij aan de zijde speelde van huidig Buffalo Matisse Samoise. “Ik begon ooit te voetballen bij Sint-Martens-Latem, waar ik ook woon. Ik speelde toen ook nog tennis, maar koos al snel voor voetbal, dat ik gewoon leuker vond. Na twee jaar Latem kwam AA Gent me weghalen. Als Gentenaar vond ik dat ook een logische gang van zaken. Maar toen Anderlecht vijf jaar geleden aanklopte, twijfelde ik evenwel geen seconde. Ik was meteen gecharmeerd door het Purple Talents-project, waarbij ik voetbal en studies kon combineren. Ik ging op internaat in het Sint-Niklaasinstituut, waar ik de richting wetenschappen-wiskunde volgde. Intussen volg ik een master handelsingenieur aan de Gentse universiteit en woon ik op een Gentse flat. Ik geniet een topsportstatuut en kan mijn studies zo spreiden, maar neem wel vijftig van de normale zestig studiepunten op. Het is dan ook razend druk in deze examenmaand. Deze week legde ik het vak management service organisation af. Sommige vakken worden gedoceerd in het Engels. De lessen in de voormiddag mis ik, omdat we dan altijd trainen. Gelukkig kan ik online veel inhalen.”

Masscho speelt meestal als flankverdediger, maar blijkt een veelzijdige speler. “Bij AA Gent werd ik omgevormd van flankaanvaller tot flankverdediger. Ook bij Anderlecht ben ik doorgaans flankverdediger, maar ik speelde ook al als centrale verdediger en tegen FCV Dender werd ik zelfs al eens als flankaanvaller uitgespeeld. Ik ben best tevreden over mijn seizoen en dat van onze ploeg. Qua gestalte zijn we een van de kleinste teams van de reeks en dat speelde ons al weleens parten in een reeks met fysiek sterke ploegen. Maar goed, we zijn ook maar aan ons eerste seizoen bezig op dit niveau. Al moeten we de hand ook in eigen boezem steken, soms ontbrak het ons aan focus en maturiteit.”

Manchester United of Real Madrid

Met de komst van Lierse Kempenzonen wacht de RSCA Futures zondag een zware dobber. “Ik verwacht een moeilijke wedstrijd, maar geloof in de kwaliteiten van onze ploeg. Het liefst speel ik in het Lotto Park, het echte stadion van de grootste club van België. Al blijft het natuurlijk ook een hele eer om op de Heizel te spelen. Ik stak dit seizoen veel op van Robin Veldman, een veeleisende coach die ons progressie wou laten boeken. Na de trainerswissel legt Guillaume Gillet de nadruk op de teamgeest. Hij wil dat we voor elkaar de meters dichtlopen. Gillet stopte pas als speler en geeft veel praktische tips en adviezen. Mijn grote droom is doorbreken bij Anderlecht, dat zou een kinderdroom zijn die in vervulling gaat. Op langere termijn zou ik weleens in Engeland, Spanje of Italië aan de slag willen. Real Madrid en Manchester United zijn na Anderlecht mijn favoriete clubs. Het Engels ben ik alvast machtig.”