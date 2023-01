Moederbedrijf van Google schrapt wereldwijd zowat 12.000 banen

Alphabet, het moederbedrijf van technologieconcern Google, schrapt wereldwijd zowat 12.000 banen, of ongeveer 6 procent van zijn personeelsbestand. Dat meldt het financiële persagentschap Bloomberg vrijdag. Het is daarmee de zoveelste techreus die ontslagen aankondigt.

Sundar Pichai. — © ZUMA Press

Topman Sundar Pichai laat in een brief aan het personeel weten dat het banenverlies wereldwijd en over het volledige bedrijf zal plaatsvinden. Als reden geeft hij aan dat er zware uitdagingen zitten aan te komen, onder meer met de verhoogde aandacht voor AI. “Er komen belangrijke momenten aan waarop we moeten focussen”, aldus Pichai. “We moeten onze kosten overdenken en gaan ons talent en kapitaal zo gericht mogelijk moeten inzetten op onze hoogste prioriteiten.”

De voorbije weken verdwenen onder meer bij Facebook-moederbedrijf Meta, Twitter en Amazon duizenden jobs. Donderdag nog kondigde Facebook aan 10.000 jobs te gaan schrappen.