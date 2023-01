Lichaam van overleden vrouw (50) pas na drie weken ontdekt in woning

Het lichaam werd aangetroffen in een woning (niet op foto) langs de Oude Vesten in Ronse. — © google

In een woning langs de Oude Vesten in het centrum van Ronse hebben de hulpdiensten woensdagnamiddag het lichaam van een vrouw aangetroffen die al sinds de jaarwisseling was overleden.

De vijftigjarige vrouw uit Amsterdam lag dood in haar woning, samen met haar hondje. De hulpverleners troffen haar lichaam aan in verregaande staat van ontbinding. De vrouw overleed wellicht al rond de jaarwisseling, maar het precieze tijdstip is niet bekend. Ze zou eenzaam en alleen gestorven zijn.

Het is al de derde noodoproep in Ronse in een week tijd waarbij de hulpdiensten met een dodelijk afloop worden geconfronteerd.