Duikers staan oog in oog met reuzeninktvis: “Zo groot dat ik er bang van werd”

Duikinstructeur Yosuke Tanaka (41) en zijn vrouw Miki (34) zaten pas een halfuur in het water voor de kust van Japan toen ze een gigantisch wezen zagen opdoemen uit de duisternis. Het koppel kon hun ogen niet geloven toen ze plots naast een twee en een halve meter lange reuzeninktvis zwommen. “Ik was blij dat hij zo dicht kwam”, aldus Miki. “Maar hij was zo groot dat ik er bang van werd.” Nochtans was deze reuzeninktvis pas een jong dier, klinkt het. Een volwassen exemplaar kan tot 13 meter lang worden en 275 kilogram wegen. Ze leven normaal diep in de oceaan en laten zich zelden zo dicht bij de kust zien.