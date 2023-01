Boete voor 24 vrachtwagenchauffeurs die parkeerverbod in Genk negeren

De controles werden onder meer op de Evence Coppéelaan en in de Houtparklaan in Genk uitgevoerd. “We zijn als stad uitgegroeid tot een logistieke hotspot van Europa”, zegt Wim Dries, burgemeester van Genk en voorzitter van de politiezone CARMA. “Er rijden heel wat vrachtwagens naar onze bedrijventerreinen. Gevolg: er staan dagelijks vijftig tot honderd vrachtwagens langs de openbare weg geparkeerd. En dat zorgt voor overlast. Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat naast overdreven snelheid en verkeersagressie asociaal parkeergedrag als een grote ergernis wordt ervaren. Om dat aan te pakken, geldt er een parkeerverbod langs openbare wegen voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Zo namen we als stad het initiatief om dit probleem in de kiem te smoren.”

Streng

De politie CARMA gaat controleren. “We hopen met deze strengere aanpak een duidelijk signaal te geven dat we slecht rij- en parkeergedrag niet zullen tolereren. Bovendien dwingen de toenemende gevaarlijke situaties ons om strenger te zijn. Er komt ook nog een werkgroep die zich buigt over deze problematiek en werkt aan structurele oplossingen.” Bij de controles van donderdag werden 24 vrachtwagenchauffeurs geverbaliseerd omdat ze het parkeerverbod negeerden. 15 van hen kregen een onmiddellijke inning opgelegd.

Behoeften

Recent nog klaagden buurtbewoners over de overlast die vrachtwagens aan de Evence Coppéelaan veroorzaakten. Niet enkel het parkeren op zich is de ergernis, maar ook het afval dat de bestuurders er achterlaten. Die bereiden immers ter plaatse hun eten, laten het afval achter in het aanpalende natuurgebied en doen er hun behoeften. Fenomenen die ook voorkomen op andere plaatsen waar vrachtwagens illegaal parkeren. Nochtans is in het Mobility Center in Genk-Zuid een ruime parking voor vrachtwagens met alle sanitaire en andere faciliteiten die de bestuurders nodig hebben. Volgens de vakbonden worden de overtredingen veelal begaan door vrachtwagenchauffeurs uit voormalige Oostbloklanden die onderbetaald zijn en geen extra middelen krijgen om te parkeren op een beveiligd parkeerterrein.