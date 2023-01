Club-supporter (45) die gereanimeerd werd voor aftrap in STVV, is momenteel stabiel: “Het is nu afwachten”

De 45-jarige supporter van Club Brugge uit Diegem die donderdag net voor de aftrap van STVV-Club Brugge gereanimeerd werd, is momenteel stabiel. Hij wordt nog in een kunstmatige coma gehouden. “We hopen dat hij er volledig doorkomt”, klinkt het bij zijn supportersclub.

De fan van Club Brugge was samen met 25 andere leden van de supportersclub Diegem 66 Forever afgezakt naar de uitwedstrijd in Sint-Truiden donderdagavond. Het slachtoffer, een 45-jarige man uit Diegem, een deelgemeente van Machelen, werd net voor de aftrap geconfronteerd met een hartprobleem. “Onze vriend is een hartpatiënt”, aldus Davy Van Humbeeck, bestuurslid van de supportersclub. “Momenteel is hij stabiel en wordt hij in een kunstmatige coma gehouden. Het is nu afwachten”, vertelt Davy aangeslagen.

Medici snelden naar het uitvak en moesten de supporter reanimeren. Ondertussen werd het slachtoffer afgeschermd met doeken. Na de reanimatie werd de fan op een brandcard uit de tribune gedragen. “Geen sinecure, want het uitvak in Sint-Truiden is een oubollige steile tribune met de nodige trappen”, gaat Davy. Hij verblijft ondertussen in het UZ Leuven, waar zijn medisch dossier gekend is. “We hopen dat onze kameraad er volledig doorkomt. Voor ons is het nog een beetje bekomen. Die beelden staan op ons netvlies gebrand.”