Ploegleider Wout van Aert waarschuwt: “Hij is nu heel goed, maar hij kan zeker nog beter dan wat hij laten zien heeft deze winter”

Zoals bekend neemt Pidcock niet deel aan het WK veldrijden. Benidorm is zijn laatste cross van het seizoen waarna het vizier volledig wordt gericht op het klassieke voorjaar op de weg. De Brit neemt er deze cross nog bij omdat die in Spanje plaatsvindt en hij, net zoals veel andere renners, momenteel onder de Spaanse zon de basis legt voor zijn seizoen.

Topfavoriet is Wout van Aert die zich de voorbije weken de grote slokop toonde, maar met Pidcock en Van der Poel heeft hij geen gewonnen spel. Al mag de Nederlander dan wel geen last hebben van zijn rug.

“Wout is nu heel erg goed, maar uiteindelijk is hij nog wel steeds in voorbereiding op de voorjaarsklassiekers op de weg”, aldus ploegleider Jan Boven in gesprek met ‘In de Leiderstrui’. “Hij kan dus nog wel een stap maken. Dan heb ik het over de conditie, het gewicht, de explosiviteit: het hele pakket. Er zit nog wel verbetering in, maar er zijn er nog wel meer die beter kunnen worden.”

© BELGA

De Nederlander doelt daarmee onwaarschijnlijk op Van der Poel, met het oog op het WK van begin februari in Hoogerheide.

“Maar ik zou nu niet durven zeggen of Mathieu een grotere curve kan maken richting het WK, daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Ik weet alleen wat Wout kan en wat wij intern kunnen met hem. En dan weten wij dat een Wout die een Ronde van Vlaanderen of Tour de France rijdt, zeker nog beter kan dan hij tot nu toe heeft laten zien deze winter”, aldus Boven. “Wat wij doen, is vooral veel intern proberen te analyseren. We kijken zeker ook naar de rest, maar de focus ligt toch vooral op onszelf. Dat geldt ook voor het WK. Er moet nog gereden worden, ze moeten nog starten, dus voor ons is het zo dat we pas na die wedstrijd eventuele conclusies kunnen trekken.”