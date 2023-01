Kevin De Bruyne blijft voor het eerst negentig minuten op de bank bij Manchester City: “Maar hij is niet gestraft”

Manchester City won donderdagavond met 4-2 van Tottenham, maar Kevin De Bruyne bleef negentig minuten op de bank. Dat is allerminst de gewoonte van Pep Guardiola. Wat is er aan de hand?

Opvallend: tegen Tottenham begon Kevin De Bruyne pas de tweede keer dit seizoen op de bank in een Premier League-wedstrijd. Zelfs bij een 0-2-achterstand mocht de Rode Duivel niet invallen van Pep Guardiola. Dat gebeurde dit seizoen nog niet eerder.

Eerder deze week miste De Bruyne nog een training. Niet door een blessure, “maar door een persoonlijk probleem”, zo legde Guardiola uit op zijn persconferentie voor de match tegen Tottenham. Volgens sommige media zou KDB dan ook gestraft zijn na zijn gemiste training, maar daar is volgens zijn entourage niks van aan. “Kevin heeft inderdaad een training gemist, maar hij is niet gestraft. Daar is ook geen enkele reden voor. Maak jullie geen zorgen.”

In Engeland valt te horen dat Guardiola vooral een voorbeeld wilde stellen door De Bruyne op de bank te houden. City liet de voorbije weken onder meer punten liggen tegen Everton (1-1) en Manchester United (2-1), en ook De Bruyne zelf verkeert niet in zijn allerbeste vorm sinds het WK. Door KDB naast de ploeg te zetten, zou Guardiola hebben willen laten zien dat niemand zeker is van zijn plek. Komende zondag neemt City het op tegen Wolverhampton.