Belgian Cats trekken in juni naar Spanje voor drielandentoernooi

De Spaanse basketbalbond (FEB) heeft de Belgian Cats uitgenodigd voor een vriendschappelijke interland in Cordoba in juni ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Spaanse bond.

De Belgische vrouwen zullen op 2, 3 en 4 juni deelnemen aan een drielandentoernooi, met naast Spanje en België ook Turkije.

De Cats hopen die duels te gebruiken ter voorbereiding op het EK basketbal later die maand in Slovenië en Israël (15-25 juni). Maar dan moeten ze zich natuurlijk wel nog kwalificeren. Op 9 en 12 februari staan voor de Cats de laatste twee EK-kwalificatieduels op het programma, respectievelijk in Duitsland en in Noord-Macedonië. België en Duitsland staan momenteel samen op kop in groep A, met elk vier zeges en een nederlaag. Het duel in Wolfenbüttel belooft beslissend te zullen worden.

De winnaars van de tien kwalificatiegroepen plaatsen zich samen met de vier beste tweedes voor het EK.