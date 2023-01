Australische loper Peter Bol test positief op EPO, maar schreeuwt onschuld uit

De Australische atletiekbond heeft atleet Peter Bol voorlopig geschorst nadat hij een positieve test op EPO aflegde. De 28-jarige Australiër, die geboren werd in de Soedanese hoofdstad Khartoem, eindigde op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 als vierde op de 800 meter.

Bol testte bij een controle buiten competitie afgelopen oktober positief op synthetische epo. Hij werd op 10 januari voorlopig geschorst. De atleet zei in een verklaring op Twitter onschuldig te zijn. Hij wil dat zijn B-staal wordt gecontroleerd. “Om duidelijk te zijn, ik heb nooit in mijn leven epo gekocht, onderzocht, in bezit gehad, toegediend of gebruikt”, benadrukte hij.

De Australiër werd vorig jaar zevende op de 800 meter op het WK in het Amerikaanse Eugene. Op de Gemenebestspelen in het Britse Birmingham pakte hij zilver.

Volgens de regels van het Wereldantidopingagentschap WADA riskeert Bol een schorsing van vier jaar als hij schuldig wordt bevonden aan het gebruik van het verboden middel.