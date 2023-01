Deze extreem uitgebouwde Mercedes is een hit op sociale media: “Ik ga er gewoon mee naar de Delhaize, hoor”

“Ik en mijn Beast aan de lichten tegen Joe Biden en die van hem? Na twee seconden ziet hij enkel nog stof.” Firmin Picavet is na acht jaar eindelijk klaar met zijn ‘droom’. Een extreem getunede Mercedes Maybach die 350 kilometer per uur haalt. Voor de kenners: 1200 PK onder de motorkap. Een hit op Tiktok en Facebook. “Maar ik ga er gewoon mee naar den Delhaize hier in Wondelgem.”