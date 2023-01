Club Brugge heeft een probleem: het kan geen voorsprong meer vasthouden. In zijn laatste zes wedstrijden kwam blauw-zwart telkens op voorsprong, maar even vaak gaf het die nadien weer weg. Donderdagavond tegen STVV (1-1) was het opnieuw van dat. Goed nieuws: volgens sportpsychologen is er een oplossing. Een roze olifant moet daarbij helpen.