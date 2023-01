Drie punten na fantastische comeback voor Manchester City, maar Pep Guardiola haalt hard uit: “Ik herken mijn ploeg niet meer”

Manchester City won donderdagavond - zonder Kevin De Bruyne - een inhaalwedstrijd van de zevende speeldag in de Premier League door een 0-2 ruststand tegen Tottenham nog om te buigen in een 4-2 zege. Na afloop was trainer Pep Guardiola echter razend op z’n eigen ploeg.

“We missen ballen, passie, vuur, de wil om vanaf de eerste minuut te winnen”, aldus Guardiola. “Dat geldt trouwens ook voor onze supporters, die ik tijdens de eerste helft niet gehoord heb. Ik herkende mijn ploeg gewoon niet. Hiervoor speelden ze met passie en wilskracht, maar we zijn ver verwijderd van het team dat we de voorbije jaren waren. Zo’n comeback kan je niet elke keer realiseren.”

Guardiola vond dat zijn team enorm veel geluk had tegen Tottenham. “Als we iets willen winnen of mee willen doen maar tegelijkertijd blijven klagen, klagen en klagen, dan hebben we geen enkele kans om iets te winnen. Denk je dat we op deze manier Arsenal gaan kunnen inhalen? Nee. Die ploeg speelt wel met vuur want ze hebben al twintig jaar de Premier League niet meer gewonnen. Ik leg de realiteit uit. Alles is bij City zo comfortabel, maar de tegenstanders wachten niet.”