NBA. Ondanks schot van aan de middellijn van Steph Curry, neemt Boston beetje revanche na verloren finale

Boston, de onbetwiste leider in het oosten in de NBA, heeft donderdag met zijn 121-118 zege na een verlenging een beetje weerwraak genomen op de verloren NBA-finale van vorig jaar tegen Golden State. Jayson Tatum was opnieuw de uitblinker in TD Garden met 34 punten en 19 rebounds.

Ook Al Horford (20 ptn), Marcus Smart (18 ptn) en Jaylen Brown (16 ptn) deden hun duit in het zakje. De Celtics pakken zo hun achtste zege op een rij. Bij tegenstander Golden State, dat lange tijd de leiding had, was sterspeler Stephen Curry goed voor 29 punten. Hij miste in het slot van de reguliere speeltijd het winnende driepuntshot, maar raakte ervoor wel een half court shot.

Klay Thompson en Jordan Poole maakten beiden 24 punten. Golden State glijdt ondanks een bemoedigende prestatie naar de negende plaats in het westen.

Minnesota nam zonder de geblesseerden Rudy Gobert en Karl-Anthony Towns met 128-126 de maat van Toronto. De Timberwolves, zevende in het westen, konden rekenen op een sterke D’Angelo Russell. Die scoorde 16 van zijn 25 punten in het laatste kwart. Anthony Edwards droeg 23 punten bij.

Joel Embiid was met 32 punten opnieuw cruciaal voor Philadelphia in de 95-105 zege bij Portland. Het was zijn zevende match op rij met minstens 30 punten. De Kameroense center voegde nog 9 rebounds toe. James Harden was een solide luitenant en haalde een ‘triple-double’ met 16 punten, 14 assists en 10 rebounds. Door haar vierde zege op rij klimmen de Sixers als derde in het oosten op gelijke hoogte met nummer twee Milwaukee.

Nummer vier Brooklyn ging met 117-112 de boot in bij Phoenix. Kevin Durant ontbrak voor de vierde match op rij bij de Nets. Kyrie Irving (30 ptn) schoot te laat wakker. Bij de Suns was Mikal Bridges (28 ptn) op dreef. Phoenix, pas elfde in het westen, deed het opnieuw zonder sterspelers Chris Paul en Devin Booker.