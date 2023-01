Leuven

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start in opdracht van de Vlaamse regering een studie op naar de haalbaarheid van een tunnel aan de oostkant van Leuven. Die zou de E40 en de E314 moeten verbinden, onder Kessel-Lo en Holsbeek door, en zo sluipverkeer wegnemen. “Zo’n tunnel onderzoeken is zinloos”, klinkt het echter in Leuven.