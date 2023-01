Lichaam gevonden van jongen die in Vietnam in 35 meter diepe put viel

De Vietnamese reddingsdiensten hebben vrijdag het lichaam gevonden en geborgen van de 10-jarige jongen die enkele weken terug in een 35 meter diepe schacht was gevallen. Dat melden staatsmedia.

Op oudejaarsdag was het kind in de 35 meter diepe schacht van een betonnen funderingspaal voor een nieuwe brug was gevallen. Bergingswerkers wisten af te dalen tot een diepte van 25 meter en takelden vanaf daar het lichaam met speciale apparatuur omhoog, aldus de nieuwssite VNExpress.

De jongen viel waarschijnlijk in de schacht toen hij op de bouwplaats op zoek was naar schroot. Direct na het ongeluk riep hij nog om hulp, maar nadien werd niets meer van hem gehoord. De schacht was niet meer dan 25 centimeter breed, waardoor reddingswerkers hem niet konden bereiken. Pogingen om de grond eromheen zachter te maken en om de funderingspaal met jongen en al omhoog te trekken, mislukten.

Na vier dagen werd hij doodverklaard. Sindsdien werkten honderden mensen om zijn lichaam te bergen. De autoriteiten gaven meteen aan dat het lichaam terugvinden “een zeer moeilijke klus zou worden”. Honderden soldaten en ingenieurs waren betrokken bij de zoektocht.