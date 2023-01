Na loodzware klim sprint Pello Bilbao naar ritwinst in de Tour Down Under, Jay Vine is de nieuwe leider

Pello Bilbao heeft de derde etappe van de Tour Down Under (World Tour) op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Bahrain-Victorious soleerde na 116,8 km van Norwood naar Campbelltown naar de zege, voor de Brit Simon Yates (Jayco-Alula) en de Australiër Jay Vine, die de nieuwe leider wordt.

In Australië kreeg het peloton vrijdag een belangrijke etappe voorgeschoteld voor het klassement nu Willunga Hill niet langer deel uitmaakt van het parcours en Mount Lofty in de slotrit slechts weinig voorstelt bergop. Met Corkscrew Road, 2,5 km aan 9% gemiddeld en stukken tot bijna 20% in de finale van vrijdag en daarna slechts 5,7 km naar de finish zou deze etappe klimmers inspireren om een slag te slaan.

De vroege vlucht kreeg vorm op de Norton Summit, een klim van 10 km die al vroeg in de wedstrijd lag. Mikkel Honoré en Fabio Felipe sloegen de handen in elkaar en reden weg bij het peloton waar Jumbo-Visma voor leider Rohan Dennis controleerde.

Sterke Bilbao

De wedstrijd kabbelde voort, richting de finale, en de voorsprong van de vluchters ging nooit boven de vijf minuten. Astana zag met Gianni Moscon en Leonardo Basso twee renners vallen, Moscon zou uiteindelijk afstappen. Vooraan ging het te snel bergop voor Felline die op Checker Hill Honoré moest laten rijden. De Deen werd niet veel later ook bijgebeend door het peloton waar AG2R-Citroën, voor Ben O’Connor, en UAE Team Emirates, voor Jay Vine, het tempo de hoogte in joegen.

Rohan Dennis moest al snel lossen bergop en zou z’n leiderstrui verliezen. Jay Vine opende uiteindelijk bergop de debatten, enkel Simon Yates bleef in zijn wiel, Pello Bilbao was ook niet ver en maakte net voor de top de aansluiting bij de twee koplopers. Met drie trokken ze naar de finish. Vine was vooral bezig met de leidersplaats en legde een hoog tempo op om de achtervolgers af te houden. In de sprint om de zege kwam hij er niet bij te pas en sprintte Bilbao sneller dan Yates.

Vine werd derde en pakte de leidersplaats over van Rohan Dennis. Een uitgedund peloton finishte op 28 seconden. Vine telt met nog twee etappes voor de boeg 15 seconden voorsprong op Bilbao, die Bahrain-Victorious deze week een tweede zege bezorgde na eerder de winst met Phil Bauhaus.