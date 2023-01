Opnieuw sneeuw gevallen en vrieskou: KMI en Wegen en Verkeer waarschuwen voor gladheid op de weg

Op veel plaatsen in ons land is er in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw sneeuw gevallen. Ook in sommige delen van Limburg. Net als donderdag hebben het KMI en het Agentschap Wegen en Verkeer gewaarschuwd voor gladheid op de weg.

Ook donderdag werd al gewaarschuwd voor spekgladde wegen, maar op veel plaatsen bleef de hinder beperkt. Er waren wat meldingen van ongevallen en incidenten, bijvoorbeeld fietsers of voetgangers die verwondingen opliepen door uit te glijden op gladde voet- en fietspaden. Vrijdag kan het opnieuw van dat zijn, zo werd donderdagavond al gewaarschuwd.

Op meerdere plaatsen in ons land komt dat uit. Er is wat sneeuw gevallen en in combinatie met de vriestemperaturen kan dat de wegen opnieuw erg glad maken. De verwachting is dat er niet veel meer zal bijvallen in de loop van de ochtend, maar aan te raden is toch om voorzichtig te rijden en afstand te houden. Dat zegt Katrien Kiekens, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer.

“We zien geen neerslagzone, wel lokaal winterse buien die lokaal voor gladheid kunnen zorgen omdat wegdektemperaturen zakken. Voorlopig is het wel rustig”, zegt Kiekens. In de voorbije 24 uur is 950 ton strooizout op de snelwegen en andere wegen in Vlaanderen beland, over een strook van 12.500 kilometer. “In alle provincies kan het nog glad zijn, dus opletten tijdens en na de buien is aan te raden.” Alleen aan de kust is er geen kans op gladheid.

Naast een mogelijk moeilijke ochtendspits, volgt ook een mogelijk gladde avondspits met een neerslagzone die van noord naar zuid over ons land trekt. “Alles hangt af van wat de temperaturen brengen in de loop van de dag”, zegt Kiekens. “Dat kunnen we nog niet voorspellen.”