Aantal coronapatiënten in ziekenhuis zakt onder de duizend

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is weer onder de 1.000 gezakt. Dat blijkt vrijdag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal liggen nog 811 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen. In een week tijd gaat het om een daling met ruim een vijfde. Gemiddeld kwamen er dagelijks meer dan 51 nieuwe patiënten bij, ook een daling met een vijfde.

Van die patiënten lagen er 57 op de afdelingen intensieve zorg. Daar doet zich op weekbasis een daling met 27 procent voor.

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen nam in de week van 10 tot 16 januari in vergelijking met de zeven voorgaande dagen met een derde af tot 428 per dag. Het aantal sterfgevallen zakte in dezelfde periode met 26 procent tot gemiddeld minder dan 8 per dag.