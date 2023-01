Weddenschap tussen Tom Waes en influencer draait uit op een sisser: na één dag al afgelopen

Enkele dagen geleden klonk het nog als een flinke uitdaging voor Tom Waes. De presentator had zijn opwachting gemaakt bij influencer en podcastpresentator Ender Scholtens. Die had voor Waes een account aangemaakt op Tiktok, en daagde hem uit om binnen een half jaar 80.000 volgers te hebben. Dat zouden er dan evenveel zijn als Ender. Normaal gezien doe je er lang over om dat aantal te bereiken. Maar wonderwel had Tom Waes, goed voor een aanhang van 290.000 mensen op Instagram, in amper 24 uur tijd al meer dan 90.000 volgers op het andere platform. Heel veel mensen hadden het filmpje gezien en besloten hem prompt te gaan volgen op Tiktok. Intussen staat de teller op meer dan 96.300 volgers. Alweer een straffe prestatie van de man die kijkcijferhits aan elkaar rijgt. Of hij zijn account op Tiktok nu ook vaak gaat gebruiken, is niet bekend.