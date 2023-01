Ofwel geen lokalen, ofwel geen leerkrachten: toenemend tekort aan klassen voor anderstalige kinderen

Het onderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) kraakt. In Antwerpen alleen staan 234 kinderen op de wachtlijst om Nederlandse les te krijgen, maar ook in andere steden slibben de OKAN-klasjes helemaal vol. “Dit is een schande. Het fundamentele recht op onderwijs wordt met de voeten getreden”, zegt schooldirectrice Karin Heremans.

Je las het donderdag in onze krant: het aantal mensen dat asiel aanvraagt in ons land, gaat door het dak. Die evolutie laat zich onvermijdelijk voelen in onze scholen. Alle minderjarigen die in ons land aankomen, hebben net als iedereen recht op onderwijs. In de lagere school komen zij vaak in de gewone klas terecht, maar in het middelbaar zijn er aparte OKAN-klassen waar ze een jaar lang intensief Nederlandse les krijgen. Daarna gaan ze naar de gewone klas.

Heel dat systeem van OKAN-onderwijs in het middelbaar is nu uit zijn voegen aan het barsten. In Antwerpen zijn de problemen het grootst. Daar staan 234 kinderen op de wachtlijst. Antwerpen kampt al langer met wachtlijsten voor OKAN, maar de Oekraïnecrisis heeft alles nog meer op scherp gezet. Bijna 800 plaatsen kwamen er sinds de krokusvakantie vorig jaar bij, en nog is er onvoldoende plaats.

De situatie is zo onhoudbaar dat de stad intussen samenwerkt met vijf vzw’s om een deel van die kinderen overdag een zinvolle bezigheid te geven. “Uiteraard beter dan niets, maar dat is niet hetzelfde als Nederlandse les krijgen”, zegt Karin Heremans, directrice van het GO! Atheneum in Antwerpen. “Het fundamentele recht op onderwijs wordt voor honderden jongeren geschonden. Hoe ver moet het eigenlijk nog komen? Moeten die kinderen zelf op straat komen, opdat volwassenen zich realiseren dat er iets mis is?”

Ook in andere steden hebben ze hun limieten al lang overschreden. In Brussel staan er 60 kinderen te wachten op een plekje, in Aalst 7, in Eeklo 2. Ook Deinze zit vol, en verwijst leerlingen door naar andere OKAN-scholen in de ruime regio. Brugge loopt vol, maar nog net niet helemaal over. En ook in Gent zijn de meeste scholen volzet.

“Mentaal achteruit”

“In sommige asielcentra zitten kinderen maanden met hun vingers te draaien”, zegt Veronique De Clercq, onderwijsmedewerker van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Dat zorgt voor een negatieve dynamiek: die jongeren vervelen zich, gaan er mentaal op achteruit en verliezen tijd om Nederlands te leren en zich te integreren.”

Kunnen scholen dan niet simpelweg nieuwe klassen oprichten? In theorie wel – daar krijgen ze ook centen voor van de Vlaamse overheid – maar ofwel is er een tekort aan lokalen ofwel aan leerkrachten. De algemene problemen in ons onderwijs laten zich dus ook in OKAN voelen. “Anderzijds zijn er nog plekken in Vlaanderen waar nog geen OKAN-werking is. Een bijkomend aanbod kan een verschil maken”, zegt Nathalie Vandenameele, OKAN-coördinator bij het katholiek onderwijs.

“Daarom gaan nu zelfs stemmen op om een soort spreidingsplan op te stellen en om sommige scholen te verplichten om OKAN in te richten”, zegt De Clercq. Feit is dat er volgens iedereen íets moet gebeuren. “Te meer omdat al die OKAN’ers straks doorstromen naar de gewone school”, zegt Heremans. “In Antwerpen gaat het om 2.000 leerlingen die in september in de gewone klas starten. Er is nu al geen plaats meer in de B-stroom (voorbereiding op beroepsonderwijs, waar veel van die leerlingen starten, red.) in Antwerpen. Het stropt overal. Iemand moet dit vastpakken.”

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat het aantal OKAN-plaatsen deze regeerperiode al steeg van 6.300 naar 10.400. “We zetten alle zeilen bij om samen met scholen extra plaatsen te creëren”, zegt hij. “Budgetten zijn opgetrokken én we hebben het makkelijker dan ooit gemaakt om te starten met OKAN, maar ik ga scholen dat niet verplichten.”