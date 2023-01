Daichi Hayashi: “Geen idee wat de ref floot, een schwalbe was het zeker niet”

Vlak voor de pauze gingen Hayashi en Odoi met elkaar in de clinch in de Brugse zestien. De Club-verdediger nam de Japanner in een soort van houdgreep. Maar ref Laforge floot… tegen de verbouwereerde Hayashi.

“Het is overduidelijk dat de verdediger van Brugge mij langs achter vastgreep”, zuchtte Hayashi. “Ik probeerde hem van mij af te houden door mijn armen naar achter te drukken. Ik durf dus niet bevestigen dat het een honderd procent zekere penalty was. Maar ik begrijp toch niet goed wat de ref dan wel floot. In mijn val ging de bal tegen mijn hand. Heeft hij dat gezien en was het voor hem dus handspel? Zou kunnen. Uitleg heb ik in ieder geval niet gekregen van de ref. Als hij een schwalbe had gezien, zat hij er hoe dan ook naast. Ik werd tegen de grond gedrukt.”

Dader Dennis Odoi gaf dat toe maar maakte er zich wel met een kwinkslag en een grijnslach vanaf. “Ik hoor zeggen dat het penalty was. Ik weet het niet, ik had hem in ieder geval wel een beetje vast. Of ik niks te vertellen had gehad, als de bal op de stip was gegaan? Dat heb je als speler in zo’n geval nooit.”

Uiteindelijk kreeg Sint-Truiden door een misser van Mignolet alsnog waar het recht op had en blijft het met plaats zeven uitzicht hebben op de Europe Play-offs. “Fijn”, straalde Koita. “Maar laat ons niet euforisch worden. Voorlopig bekijken we best match per match. Zondag wacht ons met Gent een nieuwe, mooie affiche. Hopelijk kunnen we dan de drie punten wel thuishouden.”