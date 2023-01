AUSTRALIAN OPEN. Alison Van Uytvanck stoot door in dubbelspel

Alison Van Uytvanck heeft zich donderdag geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel bij de vrouwen op de Australian Open in Melbourne. Aan de zijde van de Oekraïense Anhelina Kalinina versloeg ze de Japanse Eri Hozumi en de Sloveense Tamara Zidansek in twee sets: na 1 uur en 17 minuten was de eindstand 6-7 (4/7) en 3-6.