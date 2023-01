Anderlecht-spits Fabio Silva staat op zucht van PSV

Het ziet ernaar uit dat Fabio Silva (20) zijn loopbaan zal vervolgen in Eindhoven. PSV doet er alles aan om de spits naar Nederland te halen. Dat zou betekenen dat Silva per direct vertrekt bij Anderlecht.

Paars-wit huurde de aanvaller van Wolverhampton, maar na een incident met Riemer was het duidelijk dat de Portugees het seizoen niet zou uitdoen in het Lotto Park. Hij scoorde zeven keer in de competitie. (Pjc)