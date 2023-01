Thierry Neuville laat zich verrassen in nachtelijke proeven van Rally van Monte Carlo

“Het is altijd wat opletten als je de openingsproeven van een rally in het donker moet afwerken”, grijnsde Neuville nog, toen hem na de eerste proef naar zijn eerste indrukken van de Monte Carlo 2023 werd gevraagd. “Zeker als het om legendarische chronoritten als de Turini en de Castillon gaat.”

Net op die Col de Castillon liep het fout. Iets voor halverwege de tweede klassementsrit lag er plots een ijsplek in een scherpe linkse bocht. “Ik kreeg de wagen nog om, maar we schoven toch in de berm”, analyseerde Neuville aan de finish. “Ik denk dat ik zeven of acht seconden verloor. Geen idee hoe het komt dat er net (en enkel, red.) in die bocht zoveel ijzel lag. Maar ik zag wel dat er daar ook heel veel toeschouwers met hun smartphone aan het filmen waren.”

Neuville wil het niet met zoveel woorden zeggen, maar er heerst een vermoeden dat toeschouwers er voor gezorgd hebben dat het in die bocht wat gladder lag dan op de rest van het parcours, om zo spectaculaire beelden te schieten. Het zou niet de eerste keer zijn dat zoiets in de Monte Carlo Rally gebeurt.

Voorin domineert achtvoudig winnaar Sébastien Ogier. Met twee snelste tijden heeft de Fransman al een voorsprong van zes tellen op zijn teammaat Elfyn Evans uitgebouwd. Vrijdag volgen zes chronoritten, goed voor 105 kilometer tegen de klok. (gve)