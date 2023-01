Bijna tachtig jaar later vertelt Simon Gronowski zijn verhaal nog altijd met even veel vuur. — © Thomas Jansen

Auschwitz/Pelt/Wellen

Vijf zesdejaarsleerlingen van WICO campus TIO in Pelt beleefden donderdag een onvergetelijke ervaring. Samen met de 91-jarige Simon Gronowski, die in 1943 in Wellen ontsnapte uit het twintigste konvooi naar Auschwitz, trokken ze naar het Poolse concentratiekamp. “Zijn getuigenis vergeet ik nooit.”