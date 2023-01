Aanwinst Kamil Piatkowski tegen Charleroi meteen aan de aftrap bij de Buffalo’s: “Het ging allemaal heel snel”

De Buffalo’s kwamen tegen een stug Charleroi niet verder dan een troosteloos 0-0-gelijkspel, maar voor Kamil Piatkowski voelde de partij aan als een feestje. “De jongens hebben me de voorbije dagen ook werkelijk fantastisch opgevangen. De sfeer in de kleedkamer is echt uitstekend. En als je dan ook nog eens zo snel al in actie mag komen, tja, daar kan je op voorhand alleen maar van dromen.”

“Ik ben blij dat ik meteen aan de aftrap verscheen”, klonk Kamil Piatkowski zeer tevreden na zijn eerste minuten voor de Buffalo’s. “Mijn prestatie was zeker niet slecht en ik ben best wel trots dat ik meteen 75 minuten kreeg van de coach. De voorbije dagen ging het trouwens allemaal heel snel. Dinsdag legde ik pas mijn medische testen af en gisteren trainde ik voor het eerst met de groep.”

In de eerste helft liet de Poolse verdediger, die op huurbasis overkwam van Red Bull Salzburg, ook al meteen zijn voetballende kwaliteiten zien. “Inderdaad, ik probeer graag te infiltreren. Dat past nu eenmaal in mijn speelstijl. Toch moest ik nog even wennen, hoor. Na de eerste tien minuten voelde ik me echter veel comfortabeler”, glimlacht de Pool.

“Fysiek en techniek in voetbal zijn belangrijk, maar onderschat het belang van zelfvertrouwen niet. Het was wel wat lastig om meteen vol aan de bak te moeten, want de laatste maanden speelde ik niet zoveel voor Red Bull Salzburg. In dit systeem moet je proberen om het tempo hoog te houden. Het was dus best pittig, maar ik ben uiteindelijk tevreden.”

Piatkowski’s vuurdoop in de Ghelamco Arena verliep niet meteen in een helse sfeer. Het ongebruikelijke aanvangsuur zorgde ervoor dat het stadion van AA Gent nog niet eens voor de helft gevuld was. Toch was de Gentse nieuwkomer allerminst ontgoocheld: “Het stadion was niet uitverkocht, maar ik heb er toch van genoten. Het is een prachtig stadion om in te voetballen, hier ben ik echt dol op.”

“Ik ben dan ook zeer blij dat ik hier mag spelen. De jongens hebben me de voorbije dagen ook werkelijk fantastisch opgevangen. De sfeer in de kleedkamer is echt uitstekend. En als je dan ook nog eens zo snel al in actie mag komen, tja, daar kan je op voorhand alleen maar van dromen”, aldus een heel nuchtere Piatkowski. “Ik zou mezelf een zes op tien geven voor deze prestatie, want ik kan sowieso beter.”

Ondanks het teleurstellende resultaat hield de Poolse international er duidelijk de moed in. “Oké, we konden niet winnen, maar een gelijkspel is ook niet zo slecht hoor. We hebben bovendien geen goal geslikt. Uiteraard scoorden we zelf ook niet, maar uiteindelijk kunnen we hier best tevreden mee zijn. Dit punt kan op lange termijn nog heel belangrijk blijken.”

Warm bad

In de slotfase maakte ook Darko Lemajic zijn opwachting. De Serviër is verlost van aanslepend blessureleed en genoot van zijn invalbeurt. “Fijn dat ik na vier maanden opnieuw kan spelen. Ik heb zeker enkele lastige maanden achter de rug. Uiteindelijk moest ik toch onder het mes. Bij dezelfde chirurg die ook Julien De Sart en Gianni Bruno heeft geopereerd.”

Uiteindelijk lijkt Lemajic klaar om zijn club te helpen. “Ik was in de wolken met de reactie van de fans toen ik het veld betrad. Na ruim vier maanden voelde dit als een warm bad. Ondertussen zit ik in de laatste maanden van mijn contract. Er is een cluboptie, maar ik heb nog niets gehoord. Mijn makelaar bekommert zich daarom en ik focus me gewoon op het sportieve.”