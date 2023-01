Aftrap van STVV-Club Brugge vertraagd door reanimatie van Club-supporter

De aftrap op Stayen werd eventjes vertraagd omdat iemand in het uitvak gereanimeerd moest worden. De Club Brugge-supporter wordt afgeschermd met doeken en er werd net ook een brancard gebracht.

VOLG LIVE.Volg hier LIVE STVV-Club Brugge!

Ook in het stadion werd omgeroepen dat er zich een “zorgwekkende medische situatie” voordeed in het bezoekende vak.

“De supporter die onwel werd, is afgevoerd naar het ziekenhuis”, liet Club Brugge weten. “De hele Club-familie is met z’n gedachten bij hem. We wensen hem een spoedig herstel.”

