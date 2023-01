Duitse keuringsinstantie andermaal veroordeeld voor lekkende borstimplantaten

De Duitse keuringsinstantie TÜV Rheinland is donderdag opnieuw veroordeeld omdat het zijn werk niet naar behoren heeft gedaan toen het het materiaal onderzocht dat gebruikt zou worden in borstimplantaten. Die bleken uit niet-gecertificeerde siliconen te bestaan, die in sommige gevallen begonnen te lekken. Een handelsrechtbank in het Franse Toulon heeft de keuringsinstantie nu veroordeeld tot het uitbetalen van een schadevergoeding van in totaal 17,5 miljoen euro. Dat meldt slachtoffervereniging Pipa.

Eerder moest de keuringsinstantie al tweemaal in de buidel tasten. Toen ging het om schadevergoedingen van respectievelijk 5.000 en 3.000 euro per slachtoffer. De zaak donderdag had betrekking op 7.000 slachtoffers die elk 2.500 euro kregen. TÜV Rheinland liet alvast weten in beroep te zullen gaan.

In 2010 kwam aan het licht dat de Franse producent Poly Implant Prothese (PIP) jarenlang goedkope en niet-goedgekeurde industriële siliconen had gebruikt voor borstimplantaten, in plaats van dure medische siliconen. Wereldwijd zouden 400.000 vrouwen dergelijke implantaten gekregen hebben, om weefsel te vervangen na een borstkankeroperatie of voor een borstvergroting.

TÜV keurde de kwaliteitbewakingsprocedures goed van PIP. De klagers beschuldigden de instantie daarom van nalatigheid. TÜV argumenteert dat het door PIP werd misleid. PIP zelf wordt niet meer vervolgd omdat de stichter, Jean-Claude Mas, in 2019 overleed.