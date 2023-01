Profiteren Charleroi en Luik in de beker van druk programma voor Oostende en Antwerp Giants?

Vanavond (20u30) worden de twee heenwedstrijden van de halve finales van de Beker van België basketbal afgewerkt. Oostende ontvangt Charleroi en Luik is gastheer voor Antwerp Giants. Het is uitkijken of de Waalse clubs profiteren van het drukke programma van de kustploeg en Sinjoren die vanavond hun vierde wedstrijd op één week afhaspelen.

Oostende heeft tevens nog een reis naar het Turkse Istanbul in de benen. De Spirous wonnen vorige week in de BNXT League op het parket van Oostende en reizen met veel vertrouwen naar de kust.

Antwerp Giants trekt met een 6 op 6 naar Luik. Het “new look Luik’ is na de Amerikaanse overname door Ernie Cambo en met vijf nieuwe spelers en coaching-staff echter geen kneusje meer.

Pikant sausje

Omdat Cambo ook in de Mickael Sports Group een functie heeft en CEO Pete Mickael, die ook spelersmakelaar is, een rol speelde begin januari in het niet terugkeren van Royce Hamm naar Antwerp Giants krijgt deze match ook een pikant sausje. “Luik wil onze club destabiliseren in functie van de halve finale van de Belgische Cup,” klonk het bij Antwerp Giants. De Antwerpse club startte een juridische procedure en de Pro League en FIBA begonnen een onderzoek richting de overname door Ernie Cambo van Luik.

De terugwedstrijd van de halve finale tussen Charleroi en Oostende is zondag (rechtstreeks op Sporza) en Antwerp Giants-Luik is volgende week woensdag. De finale van de Belgische Cup is op zondag 12 maart. (cpm)