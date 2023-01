Man City buigt 0-2 achterstand om en staat op voorsprong tegen Tottenham, De Bruyne op de bank tegen Tottenham

Kevin De Bruyne begon op de bank in de competitiematch van Manchester City tegen Tottenham. Het is pas de tweede keer dit seizoen dat de Rode Duivel in de Premier League niet in de basis staat bij de Citizens, de laatste keer was op 31 augustus 2022 tegen Nottingham Forest.

De Bruyne sloeg afgelopen week ook een training over, volgens zijn trainer Pep Guardiola “om persoonlijke redenen”.

Er waren in totaal vijf wijzigingen in de basiself van Man City na de verloren derby tegen Manchester United: naast De Bruyne namen ook Bernardo Silva, Walker, Cancelo en Foden plaats op de bank. Hun vervangers heetten Stones, Lewis, Gundogan, Grealish en Julian Alvarez.

Bij Tottenham waren en vier wijzigingen na de nederlaag tegen Arsenal: Emerson Royal, Ben Davies, Ivan Perisic en de weer fitte Rodrigo Bentancur komen in de ploeg.

Het leek alsof we met een 0-0 de rust in zouden gaan na een eerder teleurstellende eerste helft, maar het venijn zat in de staart. In minder dan twee minuten stond Tottenham plots 0-2 voor.

City-doelman Ederson begin een blunder door centraal zijn gedekte ploegmakker Rodri aan te spelen, die nauwelijks een kans had met zo’n ziekenhuisbal. Bentancur zat ertussen en bediende Kulusevski. De Zweed maakte er 0-1 van. Ederson maakte zich kwaad op Rodri, maar mocht zich op slechts een iemand kwaad maken: de man in de spiegel.

De Citizens waren nauwelijks bekomen van de opdoffer en daar was de 0-2 al. Harry Kane vocht zich in zijn gekende stijl met een tackle bij de bal ten koste van Rodri en haalde uit op Ederson. In de rebound kon Emerson Royal de bal over de doelman koppen.