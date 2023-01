STVV-Club Brugge later op gang getrapt na reanimatie van supporter in bezoekersvak

Terwijl de Brugse fans “You’ll never walk alone” scandeerden, gaf Club-doelman Simon Mignolet het signaal aan scheidsrechter Nicolas Laforge dat er niet kon afgetrapt worden. De spelers hielden zich daarop warm op het terrein.

© Dick Demey

De hulpdiensten waren snel ter plekke om de bezoekende supporter de eerste hulp toe te dienen. Er werd meteen een scherm met doeken opgetrokken rondom het slachtoffer en hartmassage toegediend. Ook in het stadion werd omgeroepen dat er zich een “zorgwekkende medische situatie” voordeed in het bezoekende vak.

Na enkele minuten werd het slachtoffer onder applaus van beide supportersgroepen afgevoerd. Daarop kon de wedstrijd in uitgesteld relais van start gaan. Via haar officiële Twitteraccount kwam Club Brugge niet veel later met de mededeling dat de supporter werd afgevoerd naar het ziekenhuis. “De hele Club-familie is met zijn gedachten bij hem. We wensen hem een spoedig herstel”, tweette Club nog.