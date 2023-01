Verdienstelijke Red Wolves lijden logische nederlaag tegen schaduwfavoriet Egypte

Egypte kan een indrukwekkend palmares voorleggen. De ploeg nam zeven keer deel aan de Olympische Spelen met een vierde plaats als beste resultaat. Ze waren er al zestien keer bij op een wereldkampioenschap. In 2021 leverde dit een plaats in de kwartfinale op. En acht keer kroonde het team zich al tot Afrikaans kampioen.

Met de pijnlijke nederlaag tegen Bahrein nog in het achterhoofd, was de voorbereiding van de Red Wolves op dit duel verre van optimaal. Bondscoach Yerime Sylla probeerde te anticiperen op de sterkte van de Egyptenaren en voerde twee wissels door: Brixhe werd vervangen door D’hanis, Delpire kreeg zijn eerste minuten op het eindtoernooi als vervanger van de coronapositieve Glorieux.

© AFP

Egypte drukt meteen stempel

En de Red Wolves werden meteen met de neus op de feiten gedrukt. De Egyptenaren drukten vanaf minuut één hun stempel op de wedstrijd en scoorden vanop elke positie. Aan het einde van de eerste helft legden de Farao’s een scorepercentage van 85% voor. Goed voor 22 doelpunten, de Red Wolves scoorden 15 keer, goed voor een afwerkingspercentage van 60%.

De tweede helft bracht beterschap bij de Belgen. Meer nog, de Red Wolves hadden plots overwicht. Sylla gaf zijn manschappen de opdracht om een stuk hoger te verdedigen, waardoor het tempo brak bij Egypte. Vanhove, die Lettens was komen vervangen, keepte uitstekend en ook aanvallend verging het de Belgen een stuk beter. De ingrepen bleken niet voldoende om het tij helemaal te keren maar de 33-28-nederlaag biedt perspectief voor de resterende wedstrijden tegen Kroatië (zaterdag) en de Verenigde Staten (maandag).

© BELGA

Twee gezichten

Bondscoach Yérime Sylla vond dat zijn ploeg twee gezichten toonde. “In de eerste helft toonden we te veel respect voor de tegenstander. Egypte bepaalde het tempo, wij hebben daar niets tegenover gezet. Dat was anders in de tweede helft. De intensiteit in verdediging loonde. Het is een beetje frustrerend dat we dat geen hele wedstrijd kunnen opbrengen.”

Gewettigd vertrouwen

Doelman Arthur Vanhove had niet gerekend op veel speelminuten op dit WK. “Ik was al blij met mijn plaats in de selectie. De minuten die ik krijg koester ik. En tegen Egypte waren er dat 35. Ik denk dat het vertrouwen van de coach gewettigd was.”

SCHEIDSRECHTERS: Lah en Sok (Slovenië)

EGYPTE: Homayed, Elnakkady 3, Khairi 1, Elmasry, Elwakil 1, Y. Elderaa 6, S. Elderaa 4, Abdelhak 1, Saad, Mahmoud 7, Mesilhy, Hendawy 1, Shebib 1, Mohamed 5, Sanad 3.

BELGIE: Lettens, Serras, Kötters 3, Robyns 1, Braun 4, Spooren 1, Colman 1, Vancosen 5, Kedziora 1, Ooms, Danesi 9, D’hanis, Qerimi 2, Vanhove, De Beule 1, Delpire.