Anderlecht kan ook tegen Seraing nog niet rekenen op Lior Refaelov

Op Neerpede was er een uitlooptraining en ook de de niet-uitvoerende voorzitter Wouter Vandenhaute was in de kantoren aanwezig, maar voor de spelers was het een gewone trainingsdag in aanloop naar Seraing. Daar zal RSCA nog geen beroep kunnen doen op Lior Refaelov. De spelverdeler sukkelt met de hamstring en is niet speelklaar. Er wordt gemikt op de match van een week later tegen Antwerp. (Jug, thst)