Bingoal eist schadevergoeding van Bas Tietema omdat hij nu scheep gaat met concurrent Unibet

Het zit er bovenarms op tussen Bas Tietema en Bingoal. Dat is de hoofdsponsor van de wielerploeg waar de Nederlandse vlogger vorig jaar zijn comeback maakte als profwielrenner. Ondertussen heeft Bas Tietema met Tour de Tietema-Unibet een eigen continentale ploeg opgestart, maar Bingoal trekt naar de rechtbank.

Unibet is een concurrent van Bingoal die vindt dat het samenwerkingsakkoord met Bas Tietema nog altijd loopt. Dus zal het Belgisch gokbedrijf bij de rechtbank eisen dat de Nederlander alsnog zijn contract verder zet. Lees: Unibet laat vallen. In het andere geval wordt een fikse schadevergoeding geëist. Volgens advocaat Etienne van Namen (Bingoal) in het ‘Algemeen Dagblad’ zat er niets anders op dan de weg richting rechtbank te bewandelen.

De twee partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Volgens Bingoal heeft Tietema en zijn bedrijf contractbreuk gepleegd en daarom komt het tot een kort geding. Terwijl de teammanager van de nieuwe ploeg, Wim Geraats, aan het ‘Algemeen Dagblad’ liet weten dat de overeenkomst met Bingoal op een nette manier werd verbroken. “En dat ze goed zijn voorbereid op het kort geding.” Hij betreurde dat het meningsverschil in de openbaarheid moet worden beslecht. De renners van TDT-Unibet zijn momenteel op trainingskamp in Spanje. Bij dit Nederlandse continentale team rijden met Davide Bomboi, Jordy Bouts, Abram Stockman en Yentl Vandevelde vier Belgische renners. (hc)