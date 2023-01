Eindelijk: UCI schaft coronatesten vóór elke koers af

Testen, vaccinatiebewijs of een gezondheidspasje moeten niet langer meer worden voorgelegd. De UCI verandert van koers “omdat meer dan 98 procent van de renners en teamleden volledig is gevaccineerd. Daarnaast heeft het grootste deel van de renners op zijn minst één booster gekregen of minstens één coronabesmetting na een vaccin.”

Toch houdt de wereldwielerbond alles nauw in de gaten en is er zich goed van bewust dat de verspreiding van het virus opnieuw in omvang kan toenemen. Voorafgaand aan het evenement moet de organisator het gezondheidsrisico binnen het gebied meedelen. Afhankelijk van de kleur van die zone kan er advies gegeven worden of opnieuw zaken verplicht worden. De grote ronden kunnen ook aanvullende maatregelen treffen afhankelijk van de toestand van de epidemie. Er blijft dus een slag onder de arm. (hc)