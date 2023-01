AA Gent laat het liggen tegen Charleroi na zwakke partij

AA Gent ziet Antwerp verder uitlopen, heeft Standard voelen naderen en ziet straks misschien ook Club Brugge de kloof weer vergroten. Neen, voor de jacht op een plekje tussen de echte topclubs van dit land, deed de bekerhouder met 0-0 tegen Charleroi een slechte zaak deze 21ste speeldag.

De nood is zo hoog bij het door blessures geteisterd Gent dat nieuwkomer Piatkowski twee dagen na zijn komst al startte. En dat Hong nu als linkse wingback moest opdraven. En dat voorin youngsters Fofana én Salah voor vuurwerk moesten proberen zorgen, met Cuypers in steun van hen.

Dat ging nog redelijk in het openingskwartier. Salah kapte Bager en haalde verrassend uit met links, maar doelman Koffi had zijn korte hoek afgedekt. Ook Fofana produceerde een schotje, te slap voor Koffi.

AA Gent kon Koffi niet verschalken. — © BELGA

En dat was het, wat Gents gevaar in de eerste helft betreft. De thuisploeg claimde wel tevergeefs een strafschop omdat Hosseinzadeh een vrije trap tegen de arm kreeg, maar echt gevaar? Neen. Salah oogde nog wel scherp, maar Fofana wist zijn stempel nog niet te drukken. Fluwelen voetjes, die heeft hij duidelijk, maar hij durfde amper een dribbel aangaan om zijn man voorbij te glijden. De zorgvuldigheid in de laatste pass ontbrak om de Mazzu-organisatie te breken.

Gaandeweg kwam Charleroi al eens opzetten, zeker toen Ngadeu slordigheden begon op te stapelen. Gent-doelman Nardi was wel bij de les. Eerst op een schotje van Kayembe, maar zeker ook op een kopbal van Hosseinzadeh ging hij puik naar de grond.

Even beterschap na wissels

De tweede helft bracht geen beterschap voor de Buffalo’s. Weer werd er geklungeld achterin. Dit keer verspeelde Castro-Montes de bal knullig, maar Hosseinzadeh nam het geschenk niet aan. Hij schoot met links in plaats van rechts, meters naast. Meteen erna werd hij gewisseld.

Vanhaezebrouck keek het nog even aan, maar na het uur greep hij toch in. De youngsters, ook de nochtans gretige Salah, mochten eraf. Vielen in: Hjulsager en zowaar ook Hauge, nochtans op weg naar de exit. De Noor mocht echter nog depanneren als wingback, waardoor Hong verlost werd van zijn rol op links.

Na de wissels leefde de halflege Ghelamco Arena (eindelijk) op. Op een corner konden Ngadeu én Hauge aanleggen, maar hun schot werd telkens voor de lijn afgeblokt. Charleroi kraakte, gaf ruimte weg, maar Gent profiteerde er niet van, ook omdat draaischijf De Sart niet zijn beste avond beleefde. Waarna Vanhaezebrouck én Torunariugha én Lemajic inbracht. Voor de Serviër zijn eerste minuten sinds september.

Lemajic kreeg zijn eerste minuten sinds september 2022. — © BELGA

Kantelen deed de wedstrijd echter niet, ook omdat Lemajic niet werd gezocht. Mazzu had zijn organisatie wel op orde en Gent speelde zelf gewoon te matig om echt nog aanspraak te maken op de overwinning. Een schot uit een scherpe hoek van Cuypers, vijf minuten voor het einde, was de eerste bal na de rust die Koffi diende te pakken. Depoitre mocht nog van de bank voor het absolute slot, maar ook dat leverde geen goals op. Dat Hauge een bal naast een leeg doel plaatste, toen Koffi de bal loste, was schrijnend, ook al had scheidsrechter Van Damme al gefloten voor een overtreding. Gent, dat was willen maar niet kunnen, en dus bleef het 0-0.

• AA Gent: Nardi; Okumu, Ngadeu, Piatkowski (75’ Torunarigha); Castro-Montes, De Sart, Kums (75’ Lemajic), Hong; Salah (64’ Hjulsager), Fofana (64’ Hauge); Cuypers (86’ Depoitre)

• Charleroi: Koffi; Bager, Marcq, Boukamir; Nkuba (75’ Tchatchoua), Heymans (75’ Golizadeh), Zorgane, Ilaimaharitra, Kayembe; Hosseinzadeh (58’ Badji), Mbenza (90‘ Mbenza)

• Doelpunten: -

• Gele kaarten: Kums, Bager, Piatkowski, Marcq, Kayembe, Ilaimaharitra

• Rode kaarten: geen

• Scheidsrechter: Kevin Van Damme