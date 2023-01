Fitness voor ouderen in de lift

Sint-Truiden

In een Truiense fitnesszaak is 40 procent van de leden ouder dan 50, zelfs één op acht sportievelingen is 65-plus. Het lijkt een nieuwe trend en opvallend nog: wie ouder is, doet niet mee aan tijdelijke goede voornemers die al lang vervlogen zijn. Ze houden het langer vol dan de jeugd.