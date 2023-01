Duitse politie stelt bijna 500 misdrijven vast bij ontruiming bruinkooldorp Lützerath

Lützerath moet plaatsmaken voor een gigantische bruinkoolmijn, maar om dat te verhinderen hadden activisten het dorp ruim twee jaar lang bezet. Afgelopen weekend kwam een einde aan die bezetting en werden de laatste actievoerders door de politie geëvacueerd.

Zaterdag was er ook een protest in de buurt van het dorp met duizenden deelnemers. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zakte af naar Lützerath om mee te wandelen in de mars.

De politie spreekt over dertig misdrijven voor de ontruiming, ongeveer vierhonderd tijdens en een vijftigtal tijdens de grote demonstratie. Het optreden van vijf politieagenten wordt bovendien onderzocht.

In totaal moesten veertien mensen, onder wie vijf agenten, naar het ziekenhuis worden gebracht. Verschillende activisten maken melding over ernstige verwondingen, maar de politie ontkent dat.