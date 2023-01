Verdienstelijke Red Wolves kunnen niet verrassen tegen Egypte op WK handbal, uitschakeling is een feit

De Belgische handbalmannen hebben donderdag op het WK in het Zweedse Malmö met 33-28 verloren van topland Egypte. Het was hun eerste wedstrijd in de tweede ronde. Door het verlies zijn de Red Wolves nu ook mathematisch uitgeschakeld voor de kwartfinales.

België had de eerste groepsfase overleefd dankzij een zege tegen Tunesië (31-29). Maar door het verlies tegen titelverdediger Denemarken (28-43) en Bahrein (28-30) moesten de Wolves met 0 punten beginnen aan de tweede ronde. Egypte, de Afrikaanse kampioen en vierde op de Olympische Spelen in Tokio, stootte met drie zeges door en maakte zijn favorietenrol in de Malmö Arena waar.

© EPA-EFE

De Belgen, zonder Yannick Glorieux na diens coronabesmetting, maakten langs Jeroen De Beule het eerste doelpunt maar daarna namen de Egyptenaren over. Na amper vijf minuten stond het 6-2 en laste coach Sylla een eerste time-out in. De Wolves moesten zoals verwacht de wet van de sterkste ondergaan en bij de pauze keken ze tegen een 22-15 achterstand aan.

© AFP

In het tweede half uur slaagde Egypte er niet meer in de voorsprong verder uit te bouwen, al behield het steeds een comfortabele marge. België maakte nooit aanspraak op de zege maar kwam, onder meer dankzij sterk keeperswerk van Arthur Vanhove, in de slotfase toch terug tot op vijf treffers van de Afrikaanse kampioen. Een bemoedigende prestatie waaraan de selectie zich kan optrekken voor het vervolg van het toernooi.

Door het verlies blijft België onderin zijn groep hangen en is kwalificatie voor de top twee, die een ticket voor de kwartfinales oplevert, niet meer mogelijk. Er volgen voor de WK-debutant nog twee groepswedstrijden, zaterdag tegen Kroatië en maandag tegen de Verenigde Staten.