Red Lions moeten vooral hoofd koel houden tijdens cruciaal WK-duel in grootste hockeystadion ter wereld: “Ook als we elkaar niet horen, kunnen we communiceren”

Een heksenketel in het grootste hockeystadion ter wereld. De Red Lions weten wat hen vrijdag te wachten staat: het hoofd koel houden voor de beslissende groepswedstrijd tegen Japan in een stadion waar je elkaar soms amper hoort. “We zijn wel communicatief een van de sterkste ploegen ter wereld, maar ook als we elkaar niet horen, zouden we het moeten kunnen.”