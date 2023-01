Auto en vrachtwagen botsen frontaal in Neeroeteren: tachtiger gewond

Maaseik

Een vrachtwagen en een auto botsten donderdagnamiddag frontaal in de Brugstraat in Neeroeteren. De 84-jarige bestuurder van de auto was rond 15 uur van zijn rijvak afgeweken om een onduidelijke reden. Een tegemoetkomende vrachtwagenbestuurder kon een aanrijding niet meer vermijden. Bij het ongeval raakte de auto zwaar beschadigd en kwam de truck in de groene talud terecht. De tachtiger werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersdienst kwam ter plaatse om het verkeer te regelen.

© 112 Meldingen Limburg

ppn