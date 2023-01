Gokken kan zonder identiteitscontrole

Hasselt

Wie vanaf nu een wedkantoor binnengaat, zal geen strenge identiteitscontrole meer moeten ondergaan. De Beroepsvereniging van Wedkantoren spande in oktober samen met 200 onafhankelijke makelaars een rechtzaak aan tegen de Belgische Staat rond de EPIS-wetgeving. Die verplicht wedkantoren om hun bezoekers streng te controleren. Volgens de sector was de methode ‘indringend en onevenredig’. De rechtbank van Namen heeft hen nu gelijk gegeven, waardoor de wetgeving nu moet aangepast worden. De makelaars mogen in afwachting van een nieuwe wetgeving geen EPIS-controle meer doorvoeren in hun wedkantoren.