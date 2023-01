Geen Paddestraat en Lippenhovestraat in Ronde van Vlaanderen, Zottegem misnoegd

Er komt dit jaar geen doortocht van de Ronde van Vlaanderen over de kasseizones van de Paddestraat en Lippenhovestraat. De 107de editie, die op zondag 2 april start in Brugge, laat de bewuste zones in Zottegem net als in 2010 links liggen. Dit tot groot ongenoegen van de stadsbestuur en de plaatselijke horeca.

“Het nieuws dat de Ronde van Vlaanderen niet over de Paddestraat en Lippenhovestraat gaat, is bij ons binnengekomen als een donderslag bij heldere hemel. De voorbije jaren waren wij steevast ‘Dorp van de Ronde’ en dit met heel veel plezier”, reageert schepen van Sport Brecht Cassiman van de stad Zottegem. “De finale van de Ronde van Vlaanderen brak toch veelal open op deze kasseistroken. In onze budgetten hadden we trouwens voorzien dat er ook dit jaar een passage zou zijn. Dat is dus jammerlijk genoeg niet het geval.”

Zottegems Schepen van Sport Brecht Cassiman. — © Danny De Lobelle

“We hadden in de wandelgangen vernomen dat Zottegem niet zou aangedaan worden dit jaar”, vervolgt hij. “Uiteindelijk hebben wij contact gehad met organisator Flanders Classics die ons dit gerucht spijtig genoeg bevestigde. De start in Brugge zou de reden zijn. Men moet zo een aantal kilometers maken in West-Vlaanderen waardoor er geen boog naar Zottegem meer mogelijk was.”

De Lippenhovestraat. — © pol de wilde-corelio

“In 2024 ligt de start weer in Antwerpen. Wij blijven zeker openstaan voor een nieuwe doortocht doorheen Zottegem. We willen de iconen die de kasseistroken van de Lippenhovestraat en Paddestraat stilaan worden, graag opnieuw in de Ronde van Vlaanderen. Nog in 2024 organiseren wij eveneens het BK voor elite op de weg bij de mannen en de vrouwen. De startplaats is dan Sint-Lievens- Houtem, de eindmeet ligt getrokken in Zottegem”, besluit Cassiman.