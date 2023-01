Eupen-coach Ed Still wil leider KRC Genk verrassen: "Ook zonder Peeters zijn we tot iets in staat"

Dankzij een late strafschop van Prevljak pakte Eupen tegen OH Leuven een belangrijk punt in de strijd om het behoud. Door de stunt van Zulte Waregem op Anderlecht is Essevee wel tot op één punt genaderd van de Panda’s. Gelukkig kennen ze in Eupen wel wat van degradatiestress en hoe daarmee om te gaan. “Alles is nog mogelijk”, weet Edward Still.

“We weten dat de teams onder ons punten gaan blijven pakken, maar daar moeten we niet mee bezig zijn. Dat zorgt alleen maar voor stress en verloren energie”, aldus coach Edward Still. Met een thuismatch tegen Genk en een verplaatsing naar Standard staat Eupen voor een zwaar tweeluik. “Als we ons beste niveau halen en onze belangrijkste spelers kunnen uitblinken, dan is alles mogelijk”, denkt Still. Met Stef Peeters staat hun beste speler wel twee weken aan de kant na een operatie aan de sinussen. “De timing is niet ideaal, maar ook zonder hem zijn we tot iets in staat. Dat hebben we in de tweede helft tegen OH Leuven getoond.”