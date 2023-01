Engeland klopt Spanje en stoot door naar kwartfinales op WK hockey

In de poule houden de Engelsen India af op basis van het doelsaldo, beide teams tellen zeven punten. Met +9 doen de troepen van Paul Revington beter dan die van Graham Reid (+4).

Gastland India (FIH 5) moet ondanks een 4-2 zege tegen Wales (FIH 14) aan de bak in de cross-overs. De nummer twee van poule D neemt het daarin op tegen Nieuw-Zeeland (FIH 9), derde in poule C. Spanje, derde met drie punten, speelt voor een plek in de kwartfinales tegen Maleisië (FIH 11), tweede in groep C. Wales speelt voor de plaatsen 9 tot 16.