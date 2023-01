KMI waarschuwt ook vrijdagochtend voor gladde wegen

Ook donderdagnacht en vrijdagochtend waarschuwen het KMI en het Agentschap Wegen en Verkeer nog voor gladde wegen. Winterse neerslag in combinatie met nachtelijke vriestemperaturen kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen op de weg. Code geel is van kracht in alle Vlaamse provincies, vanaf 18.00 uur vanavond tot 10.00 uur morgenvoormiddag.

Op de meeste plaatsen in ons land duiken de temperaturen vannacht weer vlotjes onder het vriespunt, enkel aan de kust zal het niet vriezen. Aangezien het KMI lokaal ook enkele winterse buien of sneeuwbuien verwacht, waarschuwen ze voor gladheid in alle provincies. De neerslag wordt vooral in het eerste deel van de nacht verwacht, maar het aangevroren vocht kan nog tot en met morgenochtend voor problemen zorgen.

Wie vannacht of morgenochtend de baan op moet, is dus maar beter voorzichtig. Ook donderdagochtend was code geel van kracht. Er waren toen wel enkele ongevallen, maar de hinder bleef al bij al beperkt, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum: “Het was een vrij drukke ochtendspits maar die viel niet meteen te linken aan de gladde wegen. Op de meeste plekken viel de gladheid namelijk goed mee.”

“Wat het morgen wordt, is moeilijk te voorspellen. Traditioneel is vrijdag wel de rustigste ochtendspits van de week, dus dat kan eventueel een meevaller zijn.”

Ochtend- en avondspits

Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt weggebruikers om bijzonder voorzichtig te zijn wanneer ze de weg op gaan. “Afstand houden en rustig rijden is de boodschap”, klinkt het in een persbericht.

Naast een mogelijk moeilijke ochtendspits, volgt ook een mogelijk gladde avondspits met een neerslagzone die van noord naar zuid over ons land trekt. Na die zone zit koude lucht wat de wegdektemperaturen kan doen dalen onder het vriespunt met gladheid als gevolg. “Weggebruikers zijn bij nat wegdek - in tegenstelling tot sneeuw - minder geneigd om hun snelheid te matigen”, klinkt het.