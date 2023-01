Al 150 asielzoekers uit kraakpand Paleizenstraat overgebracht naar netwerk Fedasil

Al 150 asielzoekers uit het kraakpand in de Paleizenstraat zijn overgebracht naar het netwerk van Fedasil. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) donderdag gezegd in de Kamer. Tegen het einde van deze week zullen er dat ongeveer 200 zijn.

Al maanden klagen hulporganisaties over de erbarmelijke situatie in het kraakpand in de Paleizenstraat. Daar verblijven honderden asielzoekers, daklozen en mensen in onwettig verblijf. Volgens hulporganisaties en artsen is de toestand in het pand zorgwekkend. Zo zijn er amper sanitaire voorzieningen voor de ruim 900 mensen en is er sprake van schurft en difterie.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor beloofde in december om de asielzoekers stelselmatig uit het kraakpand te evacueren en een opvangplaats te geven in het Fedasil-netwerk. Volgens de cd&v-staatssecretaris zijn er intussen 150 asielzoekers ondergebracht in het Fedasil-netwerk. Tegen het einde van de week moeten er dat ongeveer 200 zijn.

Screening

Fedasil werkt al enige tijd samen met organisaties ter plaatse en met advocaten om na te gaan welke asielzoekers in het gebouw verblijven, zegt De Moor. Die voegt daar aan toe dat sinds vandaag het Brussels Gewest en Samusocial hun eigen screening organiseren, in samenwerking met Fedasil, om te controleren wie er in het gebouw verblijft. Daartoe is er een constructieve samenwerking opgezet met Brusselse minister-president Rudi Vervoort.

Fedasil heeft volgens de staatssecretaris ook herhaaldelijk contact opgenomen met de persoon die zich in de media heeft voorgesteld als verantwoordelijk voor het gebouw en die beweert over een lijst van 500 namen te beschikken. “Fedasil had deze lijst kunnen gebruiken om te bepalen wie recht heeft op een opvangplaats. Maar ondanks verschillende verzoeken werd deze lijst niet overhandigd”, zegt de Moor.