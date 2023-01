Een Russisch gezin komt aan in Georgië eind september 2022, kort na de door Poetin aangekondigde mobilisatie. — © Daro Sulakauri/getty

Sinds oktober stijgt het aantal Russische asielzoekers in ons land, met 96 aanvragen in december. Ze weigeren te vechten of zijn bang om vervolgd te worden voor hun overtuigingen. “Net als elke vluchteling hebben Russen recht op bescherming.”