Onze tv-tips: een populair hotel, oorlogstaferelen en een lustmoordenaar

The White Lotus

Play4, vr, 20.35u

Een van de grootste Netflix hypes van de laatste tijd is nu ook op open net te zien. The White Lotus is een Amerikaanse zwarte komedie-dramaserie. Het volgt de gasten en medewerkers van de fictieve resortketen White Lotus wiens verblijf wordt beïnvloed door hun verschillende psychosociale disfuncties. Een ensemblecast met onder anderen Jennifer Coolidge zorgt voor prima acteerprestaties. Via Streamz kan je al een tweede reeks bekijken.

Mr. Brooks

Een, vr, 22.50u

Spannend de nacht in met Kevin Costner, Demi Moore en William Hurt. Een film over een succesvolle zakenman, die ook lustmoordenaar is en nog nooit enig bewijsmateriaal heeft achtergelaten. Totdat hij per ongeluk wordt gefotografeerd tijdens zijn laatste moord. Meer dan vermakelijke film, met Costner perfect gecast voor de rol die hij moet vertolken.

Quo Vadis, Aida?

Canvas, vr, 21.30u

Een film over de massamoord op 8.000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica in 1995 door Servische troepen onder leiding van Ratko Mladić. Het is een aangrijpend en hartverscheurend relaas van de gebeurtenissen door de ogen van Aida Selmanagić (Jasna Đuričić), een moeder en lerares die als vertaler werkt voor de VN-troepen die de stad verdedigen. De film won flink op de European Film Awards. (tove)